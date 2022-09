Viterbo, bolletta alle stelle. Talete a rischio fallimento

Massimiliano Conti 11 settembre 2022 a

Da 500 mila euro a quasi 3 milioni. E’ lievitata di 6 volte la bolletta che Talete si è vista recapitare a luglio dal proprio fornitore di energia elettrica per effetto del nuovo contratto non più a prezzo bloccato. La crisi energetica, come era prevedibile, sta terremotando i conti già in rosso dell’azienda idrica, la cui sopravvivenza mai come ora appare a rischio. Con costi così esorbitanti l’amministratore unico Salvatore Genova ammette di avere pochi margini di manovra.

“Fino a giugno avevamo un contratto fisso e pagavamo al mese non più di 500 mila euro - spiega il manager della spa –. Da luglio l’Arera (l’autorità di regolamentazione del settore, ndr) ha invece previsto la rimodulazione dei contratti e la bolletta di luglio è arrivata alla cifra astronomica di 2,8 milioni di euro. Non è un importo che possiamo permetterci, tant’è che lo abbiamo contestato con una lettera al nostro fornitore, almeno per prendere un po’ di tempo”.

A fronte di questi costi, l’aumento delle bollette idriche per gli utenti viterbesi appare inevitabile ma, sottolinea Genova, neanche questa è la soluzione: “Possiamo aumentare le tariffe fino a un massimo dell’8%, ma con i maggiori introiti si coprono al massimo gli extra costi di un mese”. Senza interventi dall’alto, del governo o della Regione Lazio, il destino di Talete appare quindi segnato. “Stanti le condizioni attuali, saremo costretti a entrare in salvaguardia, una procedura che assicura la continuità del servizio idrico ma che comporta un aumento ulteriore dei costi energetici”.

