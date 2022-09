Tombini saltati, fioccano accuse sulla manutenzione

09 settembre 2022 a

E’ bastato che piovesse mezz’ora per allagare interi quartieri di Civita Castellana, con situazioni inaccettabili come accaduto in località San Giovanni. Lungo la strada che fiancheggia il centro sociale Rosa Merlini Frezza, allagato, i tombini sono letteralmente esplosi lasciando una lunga scia di acqua e terra. Una scena raccapricciante e ripugnante, mai vista prima. Su questa situazione interviene Simone Brunelli, capogruppo del Partito democratico.

Scrive Brunelli: “Da anni l’opposizione, così come i cittadini sui social, segnala e denuncia invano la mancanza di manutenzione ordinaria di tombini e caditoie completamente ostruiti. Continuiamo a vedere, invece, buche transennate da anni, lavori fondamentali mai programmati, situazioni di degrado diffuso che il maltempo non fa altro che amplificare. In proposito segnaliamo all’amministrazione comunale la situazione davvero al limite del centro sociale proprio di fronte alla fogna esplosa, con un odore nauseabondo e un’ala completamente allagata per la mancata sistemazione di una grondaia rotta ormai da un anno. Chiediamo un intervento immediato e definitivo per restituire decoro e dignità a una struttura tanto importante per la comunità. Purtroppo, queste sono le conseguenze ampiamente prevedibili di una amministrazione assente che, a prescindere dalle simpatie politiche, ha dimostrato di non essere in grado di programmare neanche l’ordinario”. L’esplosione delle fogne ha scatenato sui social il disappunto e la rabbia di numerosi cittadini , in particolar modo di quelli che abitano nelle vicinanze. “Nella situazione climatica in cui viviamo oggi - scrive un utente - con piogge torrenziali sempre più violente, l’ordinario è praticamente obbligatorio. La colpa non può essere sempre della straordinarietà del clima, ma della manutenzione che puntualmente non viene fatta. E pensare che basterebbe davvero poco”.



