Viterbo, droga. Cocaina in auto. Arrestato cubano con il reddito di cittadinanza

09 settembre 2022 a

Incassava il reddito di cittadinanza e arrotondava spacciando. Un 28enne cubano è stato arrestato nella notte di mercoledì 7 settembre dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civita Castellana che lo hanno fermato per un controllo.

In particolare, l’uomo, residente a Roma e vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, durante un ordinario controllo ha assunto un atteggiamento sospetto, tale da indurre i militari a sottoporlo a perquisizione.

Al termine delle attività sono stati trovati 10 grammi di cocaina, divisi in due involucri e altri 8 involucri che contenevano in tutto quaranta grammi di hashish. Dunque il cubano è stato arrestato per le ipotesi di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo figura tra i percettori del reddito di cittadinanza. Reddito che tuttavia, da quello che sembra, integrava con le entrate della presunta attività di spaccio.



