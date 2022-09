Viterbo, caro scuola. Conto salato per libri, zaini e quaderni

Beatrice Masci 09 settembre 2022 a

a

a

Zaino, con spallacci o rotelle, per evitare il peso eccessivo della cultura sulle spalle, e ancora: diario, astucci più o meno griffati, ma soprattutto libri di testo. Archiviate le vacanze, le famiglie si preparano ad organizzare il corredo scolastico per i figli. Fermo restando che i libri per le elementari sono quasi tutti gratuiti, il costo maggiore si ha per l’acquisto dei testi per la prima media.

Supplenze annuali, assegnazioni fatte

La spesa di aggira sui 390 euro, (circa 150 euro in meno per chi acquista in Internet), con un incremento del 3-4% rispetto all’anno scorso. Si tratta dell’incremento medio che si registra ogni anno. E le spese esorbitanti che tutti si attendevano a causa della crisi energetica e della difficoltà di reperire materie prime, tra cui la carta? “Il botto arriverà il prossimo anno”, spiega Emanuele Pari, titolare della libreria Fernandez di via Mazzini.

Va in pensione il professor Bruno Cavalieri dell'Istituto Midossi

“Il prezzo dei libri - afferma Pari - viene fissato ogni anno a gennaio. Dunque prima che scoppiasse la guerra con tutto quello che ne è derivato. Consideri che il costo della carta, in un solo anno è aumentato come gli ultimi dieci anni. Vuol dire che i costi dei libri saliranno alle stelle. Ma non in questo anno scolastico”.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 9 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Somigli (Uil): “No alla dad per risparmiare sulle bollette"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.