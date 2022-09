Viterbo, Roma Nord: treni cancellati e in ritardo. Cotral attacca i macchinisti

Alessio De Parri 09 settembre 2022 a

Quarto giorno di protesta dei macchinisti della ferrovia Roma nord, che anche ieri, 8 settembre, come riportato sulla pagina Facebook del Comitato pendolari, “hanno bloccato il servizio per sciopero non dichiarato”. Raffica di soppressioni e treni partiti in ritardo sia la mattina - dalla stazione viterbese di viale Trieste a Catalano, sia da Catalano a Montebello -, per protestare contro i nuovi turni decisi da Cotral, che in estate ha ereditato la gestione della linea da Atac.

Ferrovia Roma nord, nuova gestione e vecchi problemi

Situazione esplosiva tra l’azienda di trasporti e i macchinisti, tant’è che ieri la presidente di Cotral, Amalia Colaceci, ha affidato ad un post sui social un commento durissimo nei confronti della categoria, definendola “enclave autogestita” e ribadendo la volontà di Cotral di “non mollare nell’opera di cambiamento appena iniziata”.

Roma Nord, Cotral farà lavorare più ore i macchinisti

Intanto i pendolari rivendicano i loro diritti: “Pretendiamo un servizio all’altezza, che paghiamo con biglietti e abbonamenti - spiega Fabrizio Bonanni, presidente del Comitato -. Quello dei macchinisti è un comportamento vergognoso. So di pendolari viterbesi che sono stati costretti a licenziarsi perché non riescono a garantire orari certi di lavoro a causa dei treni che non passano".

Roma nord, cambio turni senza trattativa. I macchinisti bloccano treni non in regola

