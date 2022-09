Viterbo, il Christmas Village rischia di saltare. Il Comune non vuole le casette a San Pelletrino

Massimiliano Conti 09 settembre 2022 a

Il Comune non vuole casette e stand a San Pellegrino e il Christmas Village quest’anno rischia di saltare. Dopo le tensioni – poi riassorbite - con il Sodalizio dei facchini, per l’amministrazione Frontini si apre un nuovo fronte di polemica con l’associazione Fantaworld, organizzatrice del villaggio natalizio, che gli assessori al turismo Silvio Franco e alla cultura Alfonso Antoniozzi – non pervenuta al momento l’opinione dell’assessore alla bellezza Vittorio Sgarbi - vorrebbero sloggiare dal quartiere medievale.

Ufficialmente l’idea del Comune, come dichiarato da Franco al sito Quinta Epoca, non sarebbe quella di sfrattare il Christmas Village da San Pellegrino – almeno per quest’anno - ma di estenderlo ad altre parti della città, a cominciare da Prato Giardino. Ma l’obiettivo di fondo è di liberare gradualmente il quartiere “gioiello” da tutti quei manufatti che, secondo l’amministrazione, poco si addicono alla sua natura monumentale.

Andrea Radanich, amministratore di Fantaworld e patron del villaggio di Natale l’ha presa malissimo: “Se non vogliono la manifestazione a San Pellegrino, che è stato sempre l’epicentro del Village, allora tanto vale andare a Vetralla nel Regno di Babbo Natale di Aquilani. Da Arezzo a Bolzano, da Montalcino a Merano, tutti i villaggi natalizi si svolgono nel centro storico. Sfrattare le casette di legno e gli stand con il cibo è una scelta politica legittima, mi dicono riportata anche nel programma elettorale della Frontini, ma se le cose stanno così faremo le nostre valutazioni”.

