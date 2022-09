Viterbo, al santuario della Quercia si rinnova il Patto d'amore

B. M. 07 settembre 2022 a

La città di Viterbo si prepara a rinnovare il patto d’amore con la Madonna della Quercia dopo due anni di sospensione a causa del Covid. L’evento, in programma da sabato al 16 settembre, è stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa in Comune. Il momento centrale si svolgerà domenica, alle ore 16,30, con la processione (partenza da via del Paradiso), alla quale prenderanno parte le confraternite, gli ordini cavallereschi, gli ordini religiosi, il clero, le autorità civili e militari, la sindaca Chiara Frontini e il vescovo Lino Fumagalli.

Apriranno la processione i figuranti del corteo delle famiglie nobili di Viterbo e gli sbandieratori del Centro storico e del quartiere Pilastro. In basilica la sindaca rinnoverà solennemente il patto d’amore. Alle 18, dopo le messa presieduta da don Fabrizio Pacelli, è in programma lo spettacolo degli sbandieratori. Il 16 settembre, alle ore 21, ci sarà la visita guidata in notturna di tutti gli ambienti esterni e interni del complesso monumentale. Sabato sera, dopo la messa prefestiva, alle ore 21 si terrà la solenne processione per le vie del borgo, presieduta dal vescovo. Il giorno della festa, oltre alla celebrazione del pomeriggio, sono in programma due messe: alle ore 8,30 e alle ore 10,30, presieduta dal vescovo e celebrata alla presenza delle autorità e del sindaco. In conferenza stampa, don Massimiliano Balsi, rettore e parroco della basilica santuario Santa Maria della Quercia, ha sottolineato come Viterbo abbia bisogno di un nuovo patto d’amore per camminare tutti insieme.

Presenti alla conferenza stampa Luigi Ottavio Mechelli, responsabile del gruppo Sbandieratrici e Musici Centro Storico; don Flavio Valeri, parroco del Sacro Cuore e presidente dell’associazione Sbandieratori e musici del Pilastro e Corteo storico delle famiglie nobili viterbesi; Assuntina Civitelli, vice presidente e coordinatrice dell’associazione Sbandieratori e musici Pilastro e Corteo storico delle famiglie nobili viterbesi; Irene Temperini, presidente della Pro loco di Viterbo e responsabile degli eventi del santuario, la sindaca Chiara Frontini, don Luigi Fabbri, vicario generale della Diocesi e Andrea De Simone, direttore di Confartigianato.

