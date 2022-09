Viterbo, la protesta. Nasce comitato residenti al Quartuccio: “Noi trattati come cittadini di serie B”

Alessio De Parri 08 settembre 2022 a

Nasce il Comitato delle strade consorziali Quartuccio, Degli Orti e Sasso San Pellegrino. I residenti, circa un centinaio di famiglie che abitano lungo la Cassia Sud (nel Comune di Viterbo al confine con quello di Vetralla), hanno così deciso di alzare la voce e protestare per lo stato di abbandono in cui sono costretti a vivere da tempo.

“Nelle tre strade i servizi sono limitati - afferma Antonio Bartolomei, uno dei promotori del comitato -: la manutenzione stradale viene fatta dai consorzi con le quote degli associati e con il contributo del 30 per cento del Comune. Sasso San Pellegrino è asfaltata, mentre le altre due strade sono ancora in terra battuta".

Il Comitato ha già inviato una lettera alla nuova giunta chiedendo un incontro alla sindaca Frontini.

