Viterbo, incidente sulla Verentana. Massi danneggiano Mercedes, chiesti i danni alla Provincia

07 settembre 2022 a

Massi contro l’auto lungo la Verentana, automobilista fa causa alla Provincia e all’Astral per ottenere il risarcimento danni. La prima udienza del processo davanti al giudice civile del tribunale di Viterbo è in programma il 14 settembre. L’uomo, proprietario della Mercedes che fu danneggiata, chiede che gli vengano riconosciuti i danni - circa 2.700 euro - ossia la cifra che ha dovuto pagare per riparare l’auto dal carrozziere.

L’incidente avvenne il 21 aprile del 2021 mentre ai margini della strada si stavano effettuando dei lavori di manutenzione per conto di Astral. Per questo l’automobilista ha chiesto il risarcimento danni in prima battuta alla ditta che stava lavorando che avrebbe causato la caduta dei massi in strada. In subordine l’uomo chiede che siano la Provincia - ente proprietario della strada - e l’Astral - che aveva commissionato i lavori - a riconoscergli il risarcimento per ripagare il conto del carrozziere. Prima udienza tra qualche giorno.



