Viterbo, mafia viterbese bis. Si avvicina la sentenza per i fratelli Rebeshi

Sempre più vicina la sentenza per i fratelli di origine albanese Ismail e David Rebeshi, di 38 e 32 anni, finiti a processo con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’ultima udienza del 7 giugno scorso che si è celebrata davanti al collegio presieduto dal giudice Eugenio Turco è stata dedicata interamente alla requisitoria del pubblico ministero della dda di Roma, Fabrizio Tucci, e all’arringa del difensore dell’unica parte civile, l’avvocato Luigi Mancini, il quale rappresenta un ristoratore 50enne di Tuscania. Stando alle ipotesi degli investigatori, il boss 38enne avrebbe dato disposizioni all’esterno direttamente dal 41 bis, nel tentativo di riscuotere presunti crediti attraverso modalità mafiose.

Tutto iniziò quando il 26 novembre del 2018 Ismail Rebeshi venne arrestato per narcotraffico internazionale a conclusione dell’operazione “Ichnos”, coordinata dalla dda di Cagliari, finendo dietro le sbarre precisamente due mesi prima di essere raggiunto in carcere da una delle 13 ordinanze di custodia cautelare, scaturite dall’operazione “Erostrato”, portata a termine nel gennaio del 2019. Una sera di fine di novembre di tre anni fa, David Rebeshi e tre connazionali si sarebbero presentati nel ristorante della vittima.

A fine cena i 4 avrebbero presentato il conto minacciando di morte il ristoratore e i suoi familiari, pretendendo la restituzione di 4 mila e 500 euro per l’acquisto di un’auto difettosa, per la quale il 50enne fece da tramite fra Rebeshi senior e un amico commercialista. A quel punto, la vittima chiese aiuto ai carabinieri che nei giorni seguenti presero il quartetto di albanesi in flagranza di reato. Dunque, secondo le accuse, potendo contare sul sostegno dei 3 conterranei, David Rebeshi sarebbe stato l’esecutore materiale delle intimidazioni contestate, delle quali Ismail Rebeshi invece sarebbe stato il mandante. Dopo aver ripercorso i fatti, il pm ha avanzato un’istanza di condanna a 12 anni e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei fratelli Rebeshi e una multa di 9 mila euro. Il legale di parte civile, associandosi alle ricostruzioni e alle conclusioni della pubblica accusa, ha chiesto il risarcimento dei danni morali e la concessione di una provvisionale in favore del proprio assistito. All’udienza fissata al 25 ottobre la parola passerà alla difensore dei due imputati e al termine della camera di consiglio il collegio proclamerà il verdetto.

