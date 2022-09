Viterbo, Santa Rosa. Polemiche per il trasporto. Ciambella fuori dal coro: "No alle strumentalizzazioni"

07 settembre 2022 a

Tutti, tranne una. La consigliera di minoranza Luisa Ciambella, della lista Per il bene comune, non ha infatti firmato la richiesta di un Consiglio straordinario urgente avanzata dagli altri colleghi dell’opposizione.

“Non l’ho fatto perché la ritengo un’opera di strumentalizzazione nei confronti della nuova amministrazione - afferma Luisa Ciambella -. Nei giorni successivi alla festa di Santa Rosa questa non è assolutamente la priorità. In questo momento, invece, va perseguita la strada della mediazione e della riflessione. Lo ha ricordato peraltro anche il vescovo Lino Fumagalli durante l’omelia della messa di Santa Rosa, domenica scorsa in Basilica, ricordando ‘che la città deve rimanere unita e deve superare le divisioni’. Proprio per questo, lo ripeto ancora, non è il momento delle strumentalizzazioni o delle spettacolarizzazioni eccessive".

"Tra i consiglieri comunali ognuno è libero di fare scelte diverse, ci mancherebbe altro - conclude l’esponente di Per il bene comune -, ma secondo il mio punto di pista la priorità è quella di preservare le istituzioni e l’onorabilità della città, soprattutto in giorni così importanti come quelli successivi alla festa della Patrona”.

