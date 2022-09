Viterbo, Consiglio comunale. All'appello mancano ancora 3 commissioni

Mattia Ugolini 07 settembre 2022 a

Non solo Santa Rosa: un altro tema caldo del Consiglio straordinario richiesto dalla minoranza è la mancata nomina di tre commissioni consiliari, ancora nel cassetto a due mesi e mezzo dall’insediamento della giunta Frontini. All’appello, infatti, manca la votazione della I Commissione (Affari generali, uffici comunali, personale), della III Commissione (Urbanistica e lavori pubblici) e della IV (Servizi sociali e pubblica istruzione). Commissioni fondamentali per la macchina amministrativa, di cui però non c’è ancora traccia. Nel Consiglio straordinario si parlerà di questo e, come detto, di Santa Rosa, ma non del piano sicurezza.

A renderlo noto è Laura Allegrini, capogruppo di FdI, partito che si è fatto promotore della richiesta di un’assemblea straordinaria sul Trasporto. Richiesta che, come noto, è stata controfirmata anche da tutte le altre forze d’opposizione tranne Per il Bene Comune, rappresentato da Luisa Ciambella. “Abbiamo Bisogno di chiarimenti su alcune cose che non hanno funzionato - ha detto la Allegrini - prima, durante e dopo il Trasporto. Credo sia doveroso dover affrontare le criticità riscontrate in questi anni nell’organizzazione del 3 settembre, sarà una discussione che potrà solo far del bene bene a Viterbo”.

Che più di qualcosa sia andato storto, per Allegrini, è evidente: “Far finta di niente equivarrebbe a nascondere la verità. FdI, ma anche tutte le altre forze che siedono tra i banchi della minoranza, non è rimasta soddisfatta. Ci sono state delle falle ed è bene che il sindaco venga in aula a riferire”.

