Viterbo, incidente in autostrada a Orte. Feriti 9 operai sul pulmino

Nove operai che erano a bordo di due pulmini furgone sono rimasti feriti nell’incidente che ieri mattina, 5 settembre, è avvenuto lungo l’A1 al km 492 tra i caselli di Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze.

Per cause che sono ancora da accertare i due furgoni si sono scontrati con un’autovettura. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze che hanno trasportato i feriti, nove in tutto, negli ospedali di Civita Castellana e Orvieto. Nessuno è rimasto contuso in maniera grave.

La gran parte dei feriti sono degli operai che andavano al lavoro con un pulmino. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale della sottosezione di Orvieto e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Roma di Autostrade per l’Italia.

Nella prima mattinata ci sono stati dei disagi al traffico. Per un paio d’ore si è transitato su una sola corsia e c’è stata una coda che è arrivata a toccare gli 8 chilometri. Traffico intenso anche lungo la Flaminia e la strada per Orte che passa per Gallese Scalo per un paio d’ore.

