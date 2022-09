Viterbo, Santa Rosa. Facchini a passo di record dalla mossa al Comune. Trasporto in 2 ore e 52 minuti

A. D. P. 06 settembre 2022 a

Gloria ha impiegato 2 ore e 52 minuti per arrivare da piazza San Sisto al Santuario di Santa Rosa. I facchini hanno marciato a passo spedito nella prima parte (dalla mossa a piazza del Comune) posando la Macchina alle 00,52 del 4 settembre. Non era mai successo prima che il campanile che cammina arrivasse così tardi sul sagrato della Basilica mentre, al contrario, la partenza alle 21,58 - in ritardo di quasi un’ora rispetto alla mossa fissata alle 21 - non è stata da maglia nera. Nel 2015, infatti, Gloria partì addirittura alle 22,05.

Queste e altre le curiosità sull’ultimo Trasporto raccolte dal professor Nuccio Chiossi, che come ogni anno si diverte a cronometrare il tragitto della Macchina arricchendolo di numeri e statistiche. “Quest’anno il termine di paragone è stato fatto con l’ultimo passaggio della Macchina su via Marconi nel 2017 - spiega lo stesso Chiossi -. I tempi possono essere utili al capo facchino Rossi e al presidente del Sodalizio Mecarini per fare delle valutazioni e migliorare sempre più la sicurezza del Trasporto”. Gloria, dicevamo, è partita a razzo, tant’è che nella prima tratta da Porta Romana a piazza Fontana Grande ha subito stabilito il primo record con il tempo di 3’46”. Record bissato anche per il tratto più lungo del percorso, quello successivo da piazza Fontana Grande a Piazza del Plebiscito, che i facchini hanno coperto in 4’30’’.

“Per le due prime tratte - prosegue Nuccio Chiossi -, Gloria ha superato tutti i record anche per i tempi di sosta: 10’30’’ in piazza Fontana Grande e 20’44” in piazza del Plebiscito, quest’ultima la sosta più lunga del Trasporto. In quella tecnica di Sant’Egidio, invece, la Macchina con 5’22” ha strapazzato il precedente tempo di 8’24’’”. Ha resistito invece, anche se per soli sei secondi, il tempo della percorrenza nel tratto più breve, da piazza delle Erbe alla chiesa del Suffragio: “I facchini ci sono arrivati in 2’04”, andando vicini al tempo migliore di 1’58”, stabilito da Gloria del 2017”. Niente record, infine, sulla salita di Santa Rosa, l’ultima, durissima parte affrontata dopo l’andata e ritorno da piazza Verdi a piazza dei Caduti: “I 2’30’’ per arrivare al Santuario - conclude Chiossi - rappresentano comunque un tempo da podio fra tutte le edizioni”.

