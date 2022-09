Viterbo, Santa Rosa, polemiche e retroscena. L'ordine di chiudere le vie arrivato dalla Prefettura alla vigilia del Trasporto

Alessio De Parri 06 settembre 2022 a

a

a

Cronaca di un Trasporto ad alta tensione, che mai come quest’anno - nonostante mancasse da tre anni a causa della pandemia - ha rischiato di saltare in extremis. Ma cosa c’è stato dietro il braccio di ferro tra istituzioni e facchini, a dir poco inferociti per le eccessive disposizioni di sicurezza che avevano allontanato parte del pubblico lungo il percorso?

Ventimila preghiere nel grembo di Gloria

Una presa di posizione durissima, quella del presidente Massimo Mecarini e del capofacchino Sandro Rossi, che solo pochi minuti prima della mossa si sono convinti - una volta che le vie laterali sono state aperte per consentire l’arrivo di altro pubblico - ad avviarsi verso San Sisto.

Un Trasporto trionfale, ma il dietro le quinte racconta un'altra storia

E’ possibile che il Sodalizio non fosse al corrente di quanto deciso? A quanto pare sì, in quanto secondo alcune indiscrezioni emerse nella giornata di ieri, 5 settembre, la decisione di liberare completamente alcune vie dalle persone lungo il percorso, in modo tale da creare delle vie di fuga per il pubblico, sarebbe arrivata direttamente dalla Prefettura. Un cambio in corsa rispetto a quanto era stato stabilito fin da luglio nel corso delle varie riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 5 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Ascenzi si schiera con Rossi: “Via della Sapienza vuota è stato un colpo al cuore”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.