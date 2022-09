Viterbo, musica e danza. Encore festival a Pratogiardino

P. D. 06 settembre 2022 a

E’ tempo di Encore Festival. Da venerdì 9 settembre a domenica 11, infatti, a Pratogiardino si svolgerà l’evento per grandi, giovani e persone affette da disabilità. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina, 5 settembre, in Comune dall’organizzatore, Francesco Schirripa e dell’assessore alla cultura e vicesindaco Alfonso Antoniozzi.

L’Encore festival sarà gratuito per gli studenti universitari, mentre gli altri pagheranno l’ingresso 2 euro nelle giornate di venerdì e domenica e 5 euro in quella di sabato. La manifestazione sarà una sorta di meltingpot tra musica dal vivo, arte, danza, teatro, sport gastronomia e integrazione. L’edizione è dedicata a Raffaele Trua, giovane viterbese morto due anni fa in un incidente stradale.

“L’idea di ospitare l’Encore festival a Pratogiardino - ha detto Schirripa - è nata per restituire alla città e valorizzare uno dei suoi spazi più grandi. Soprattutto ai più giovani, che dalla pandemia in poi vivono un po’ slegati dalla realtà, ma anche agli adulti. Vogliamo rivolgerci a tutti e fare aggregazione”. Durante il festival, come detto, spazio anche all’integrazione. Ci sarà una forma di volontariato integrato, con i ragazzi dello staff che lavoreranno al fianco di quelli con disabilità. “Rappresenta tutto ciò che vorrei succedesse - ha aggiunto Antoniozzi - . Promuovere, allo stesso tempo, gli artisti locali, la gastronomia, lo sport ed anche invogliare al dialogo è davvero eccezionale”.

