Viterbo, Santa Rosa. Il consigliere comunale Eros Marinetti contro i facchini, poi rimette la delega alla Prociv

E’ ancora alta tensione tra Comune e Facchini: Marinetti la spara grossa e restituisce la delega, Rossi gli risponde con un sorriso mentre Frontini si barrica nel silenzio e Antoniozzi apre al dialogo. La serie di sfortunati eventi, cominciati la mattina del 3 e culminati con il clamoroso j’accuse del capofacchino alle istituzioni, ha fatto cadere la prima testa. Il capezzale rotolato nel cortile di Palazzo dei Priori è quello di Eros Marinetti, consigliere di Viterbo 2020 con delega alla Protezione civile.

Concluso il Trasporto, su Facebook, Marinetti aveva scritto un post al vetriolo nei confronti del Sodalizio: “Il capofacchino Sandro Rossi ha minacciato di non far passare la macchina di Santa Rosa. E’ ora di fargli capire che la lobby del Sodalizio deve chiudere per sempre. La Macchina è dei viterbesi e lui non comanda nulla. La sicurezza delle persone non è cosa da poco e l’ignoranza e la burinaggine dimostrata da lui, non è degna della devozione per la Santa ma solo di un pensiero personale (e non dei viterbesi), che deve cessare per sempre. Spero che qualcuno prenda seri provvedimenti, affinché certe minacce di finiscano per sempre”. Parole pesantissime che hanno alzato un polverone, mediatico e non solo. Ieri mattina, poi, le scuse di Marinetti e l’annuncio: “Era un pensiero personale, rimetto la mia delega nelle mani della sindaca”. Sandro Rossi, il diretto interessato dalla stoccata del consigliere, non ha risposto per le rime: “Quando mi hanno mandato il post mi sono messo a ridere. Non mi tange, è il suo pensiero ed è libero di esprimerlo, ci sono 45 mila persone che non la pensano come lui. Io non ho offeso nessuno, ho solo difeso la tradizione della festa di tutti i viterbesi”. Che sabato sera, poco prima del Trasporto, all’altezza del Corso, tra il Suffragio e piazza delle Erbe, avevano risposto al saluto dei facchini, che avevano sollevato i ciuffi vicino alla transenne per raccogliere, appunto, gli applausi della gente. “A quelli che parlano con certi toni - riprende Rossi -, mi limito ad invitarli alle nostre prove di portata, dove facciamo tre giri con 150 chili sulle spalle. Gli risponderò solo quando avranno capito cosa vuol dire trasportare la Macchina”.

Ma le dichiarazioni di Marinetti hanno causato problemi soprattutto alla sindaca Frontini, che ha preferito evitare dichiarazioni per non esacerbare il clima già rovente. In soccorso è arrivato il suo vice, Alfonso Antoniozzi: “Purtroppo la circolare Gabrielli - ha dichiarato - ci impone misure di sicurezza stringenti. Poi bisogna vedere quanto possano accordarsi con la tradizione, ma vanno applicate e poste in essere. Se fossi fuori dalla giunta mi permetterei un’opinione diversa dalla legge, ma da amministratore non posso. Capisco l’esasperazione di Rossi, da uomo di teatro so che metà dell’energia viene dal pubblico. Lui ha la responsabilità di portare il Trasporto a termine e sono convinto che quel che ha detto era nell’interesse della festa”. Ma per Antoniozzi prevale la sicurezza o prevalgono i Facchini? “Le ragioni - spiega - vanno cercate da entrambe le parti. L’esperienza di quest’anno deve fare da tesoro per il futuro: ragioniamo tutti insieme sui tavoli una volta presa coscienza di alcune necessità, esternate in maniera forte dal Sodalizio, per farle quadrare con il piano di sicurezza. Nel tavolo con le autorità ha prevalso la sicurezza”. Infine, una battuta anche sul collega di partito Marinetti: “Ha ammesso di essersi lasciato prendere dall’emotività e di aver sbagliato. Vuol dire che ha capito la gravità delle sue affermazioni e, francamente, credo non si possa chiedergli più delle scuse già arrivate”. Per l’assessore alla cultura, la rinuncia alla delega “è giusta se è Marinetti a ritenerla tale”.

