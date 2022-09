Viterbo, Santa Rosa. Da mercoledì 7 settembre cene in piazza con i facchini

06 settembre 2022 a

a

a

Tornano le cene in piazza con i Facchini, quest’anno posticipate dopo il Trasporto per evitare eventuali contagi. Confermata la location di piazza San Lorenzo, che da domani mercoledì 7 settembre a sabato 10 settembre ospiterà lungo tavolate e un palco per spettacoli musicali.

x 1 / 17

Domani sarà la volta di Enrico Ciapica, giovedì spettacolo degli Extratime, venerdì i Doctor beat e sabato gli Euforia. Sempre sabato, inoltre, dalle 21.30 spazio alla sfilata dal titolo Moda e sentimento a cura della Boutique Meravigliosamente donna di Bagnaia, per la direzione artistica di Marco Tomei. Ad ogni serata verrà proposto un menù diverso. Domani sera quello a cura della Pro loco di Monte Romano (pasta all’amatriciana, trippa al sugo e coda alla vaccinara); giovedì 8 settembre i piatti - pasta all’amatriciana, zuppa di funghi e fagioli con le cotiche - saranno cucinati dai volontari dell’Associazione Grossi di Capodimonte, mentre venerdì saranno serviti pasta all’amatriciana, cavatelli al sugo e spezzatino di cinghiale, a cura della Pro loco di Vitorchiano.

Fatica e passione sotto la Macchina

Sabato, infine, l’Associazione Grossi cucinerà di nuovo proponendo pasta all’amatriciana, pasta al ragù di lago, filetto di coregone e fritto dorato. I proventi delle cene in piazza con i facchini saranno devoluti in beneficenza.

Un Trasporto trionfale, ma il dietro le quinte racconta un'altra storia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.