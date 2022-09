Viterbo, Santa Rosa. Trasporto e polemiche. La minoranza: "Subito un Consiglio straordinario”

06 settembre 2022 a

E’ bufera sulla gestione della festa di Santa Rosa, che ha evidenziato (non soltanto per il mezzo ammutinamento dei facchini) diverse falle nonostante la buona volontà mostrata dalla sindaca Chiara Frontini sin dal giorno del suo insediamento, allorché decise di tenersi la delega all’organizzazione dell’evento.

Tante le doglianze. Dal piano sicurezza, che il Comune durante il Comitato per l’ordine pubblico avrebbe accettato senza battere ciglio (questa è la critica mossa da alcuni ambienti dei facchini), al passaggio dei mezzi della nettezza urbana nelle piazze ancora piene di gente. Dalla presunta carenza di decoro sul tragitto che facchini e autorità hanno percorso a piedi nel compiere il Giro delle sette chiese (all’esterno della Trinità non era stata neanche tagliata l’erba nonostante la presenza di cartelli che comunicavano il contrario) all’assenza di qualsiasi ospite a Palazzo dei Priori. Fino alla surreale ambientazione di Valle Faul, dove le attrazioni del luna park, divise dalla strada ad alto scorrimento, sono state dislocate una parte a ridosso delle mura e l’altra parte nel parcheggio sotto McDonald’s.

E’ per tutti questi motivi che la minoranza ha deciso di chiedere subito la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario. Tra i vari esponenti dell’opposizione il punto è stato fatto ieri pomeriggio nel corso di una riunione organizzata in fretta e furia: le accuse mosse all’indirizzo dell’amministrazione sono state tante e circostanziate.

