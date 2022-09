Viterbo, Santa Rosa. Cane impaurito sul percorso durante Trasporto della Macchina. Salvato da tecnici di Viterbo Ambiente

05 settembre 2022 a

Viterbo, cane sul percorso poco prima del passaggio della Macchina di Santa Rosa la sera di sabato 3 settembre. Il servizio di sicurezza di predisposto dalla Questura ha evitato il peggio. In via Cavour una cagnolina impaurita è stata notata mentre si dirigeva verso la Macchina mentre questa era già in movimento da Piazza Fontana Grande diretta a Piazza del Plebiscito. E' stata fermata da alcuni tecnici di Viterbo Ambiente. Impaurita e frastornata, veniva tranquillizzata e condotta a guinzaglio (di fortuna ovvero una pettorina) a piazza del Plebiscito e di seguito nell'area soccorsi di zona Sacrario Marconi. Consegnata al personale della Cri che l'ha abbeverata e custodita, avviando le operazioni di identificazione del proprietario.

