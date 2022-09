Viterbo, "Bollette triplicate, costretto a licenziare". Il dramma di un imprenditore di Celleno

Beatrice Masci 05 settembre 2022 a

“La mia azienda è sana, in attivo, e dà lavoro a dieci persone. Ma se non cambierà qualcosa, tra quattro mesi andrà in perdita, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare: dai licenziamenti alla chiusura”. A dirlo è Andrea Sterpino, titolare della srl San Rocco di Celleno, società che conta un ristorante, cocktail bar e B&B nel borgo fantasma. A fare da spartiacque tra un’azienda in salute, costituita sei anni fa e cresciuta con impegno, entusiasmo e sacrifici, e l’attuale crisi, sono le spese, non quelle del personale ma delle bollette.

“A luglio dell’anno scorso - spiega il titolare - ho pagato 1.337,26 euro di bolletta, quest’anno, a luglio, il costo è salito a 4.760,48 euro. E’ vero che i consumi sono stati maggiori grazie alla maggiore affluenza di clienti, ma certamente non sono triplicati, mentre invece triplicata è la bolletta”.

Per sollevare un dibattito intorno al problema, Sterpino ha parlato con diversi suoi colleghi operatori turistici, chiedendo loro di postare su Instagram le rispettive bollette energetiche: “Per alcuni la situazione è davvero insostenibile ma nessuno sembra realmente interessato a parlarne”. La sua proposta vuole essere una forma di protesta.

