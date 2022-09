Viterbo, Santa Rosa. Ventimila preghiere nel grembo di Gloria

05 settembre 2022 a

Ventimila, tante sono le preghiere che Gloria conserva, chiuse in una scatola che sabato sera, 3 settembre, Raffaele Ascenzi e i facchini hanno portato lungo tutto il percorso. “Resteranno per sempre con la Macchina - spiega il suo ideatore - e magari fra cento anni, saranno aperte e lette”.

Fatica e passione sotto la Macchina

Le preghiere vengono scritte dai fedeli davanti al corpo della santa bambina, ai piedi del quale Ascenzi ha voluto posizionare uno scrittoio. Tra le curiosità di questo trasporto, non ci sarà, purtroppo, il record di velocità sull’ultima salita. Era atteso già dal primo tratto, quando Sandro Rossi ha dovuto addirittura frenare i facchini che erano partiti con passo veloce. Per cui in molti, visto l’inizio, si aspettavano il record nel finale. Pazienza, sarà per l’anno prossimo. Infine, non sono mancati gli affari: quelli dei negozi che vendono cuscini e coperte. Sabato, lungo via Marconi, uno aveva le porte completamente spalancate. Diverse persone sono state viste uscire con grandi borsoni contenenti proprio questo tipo di arredi da camera, per ammirare Gloria con un minimo di comodità.

Ascenzi si schiera con Rossi: “Via della Sapienza vuota è stato un colpo al cuore”

Affari anche per i venditori ambulanti che, come nelle migliori tradizioni, hanno riposto in fretta e furia la tradizionale merce estiva per passare tra la gente offrendo ombrelli al modico prezzo di 10 euro. Hanno fatto pochi affari, visto che Santa Rosa ha compiuto l’ennesimo miracolo.



Un Trasporto trionfale, ma il dietro le quinte racconta un'altra storia

