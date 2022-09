Viterbo, Santa Rosa. Trasporto trionfale, ma il dietro le quinte racconta un'altra storia. I retroscena

05 settembre 2022 a

Trasporto trionfale, e festa finita. Il ritorno del 3 settembre va in archivio con le cronache dei giornali che narrano, ad appannaggio dei posteri, del grande entusiasmo della città per il rinnovato abbraccio alla sua Rosina.

Il dietro le quinte racconta però un’altra storia, come in parte già trapelato. Riferimento alla minaccia del Sodalizio di non effettuare il Trasporto come forma di protesta per le eccessive misure di sicurezza che avrebbero precluso quel bagno di folla che è l’essenza stessa del 3 settembre. Del nervosismo è stato rivelatore, al di là delle parole del capofacchino al Teatro Unione, il Giro delle 7 chiese, concluso alla Trinità e non al Palazzetto dello sport come concordato a causa della pioggia.

Fatica e passione sotto la Macchina

Dopodiché, sciolte le righe, tutti al santuario in ordine sparso. Non era mai accaduto che il cerimoniale subisse un tale stravolgimento. Proprio in quei minuti si svolgevano serrate trattative tra il sindaco, il questore e il prefetto per cercare di sedare gli animi di Sandro Rossi & C. Trattative andate avanti fino alla fine, tanto che, a poco più di un’ora dall’inizio del Trasporto, l’insoddisfazione dei facchini era ancora alle stelle. Non si era mai visto che la loro marcia trionfale verso San Sisto si bloccasse: è successo al Corso, tra il Suffragio e piazza delle Erbe. Qui sono stati visti molti facchini fischiare e qualcuno tirare addirittura i ciuffi verso le transenne: uno sdegno plateale, il loro, ma anche poco gradito dal pubblico. Alla fine, sarebbero stati i fischi della gente a convincere Rossi e Mecarini a riprendere la marcia verso Porta Romana.

