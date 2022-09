Viterbo, università della Tuscia. Tornano gli open day

05 settembre 2022 a

L’Università degli Studi della Tuscia accoglierà, dal 7 al 9 settembre, gli studenti e le loro famiglie per presentare tutte le novità dell’offerta formativa e tutti i servizi attivi per gli studenti. L’intera comunità accademica, docenti, studenti tutor e personale amministrativo saranno pronti a fornire informazioni utili per l’avvio del percorso di studio.

Di fronte alla vasta scelta di corsi, le giornate di open day hanno l’obiettivo di orientare le future matricole e, oltre alla presentazione dei corsi, sarà possibile visitare aule, strutture e laboratori, nonché conoscere le diverse associazioni studentesche. Nei giorni 5 e 9 settembre sarà anche possibile sostenere gratuitamente e on line i test di ingresso.

Per informazioni si può visitare la pagina https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/. Saranno presentate le novità del prossimo anno accademico che riguardano l’attivazione di cinque nuovi corsi di laurea in diverse aree: Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale, Scienze Forestali e ambientali, Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici, Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana e Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano.

L’Unitus, inoltre, sostiene e promuove tutto ciò che è volto ad apportare valore aggiunto e attenzione per le studentesse e gli studenti, non solo riguardo la sfera universitaria ma anche riguardo le esigenze personali. A tale proposito, ampia importanza è rivestita dal diritto allo studio, con numerose possibilità di borse di studio e tutoraggi, dall’inclusione, attraverso misure specifiche per studentesse e studenti disabili o Dsa, dallo sport, con il programma studente-atleta. Il nuovo anno accademico si avvia con un potenziamento delle politiche di internazionalizzazione che si concretizza con gli oltre 450 accordi sottoscritti con Università e istituzioni di tutto il mondo, con oltre 20 programmi di doppio diploma e con cinque corsi di laurea magistrale interamente erogati in lingua inglese.

