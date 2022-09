Viterbo, Santa Rosa. Fatica e passione sotto la Macchina

05 settembre 2022 a

Spazzato via lo sconcerto suscitato dalle dichiarazioni del capofacchino Sandro Rossi a poche ore del Trasporto: “Non è un concerto rock, vogliamo le persone vicine”, e soprattutto scongiurata la pioggia, Gloria è tornata tra la gente, ha solcato con la sua luce le vie buie della città per riportare Rosina a casa. Emozione, fatica, sudore: tutto questo hanno vissuto i facchini che si sono caricati sulle spalle non solo il peso della Macchina, ma secoli di storia, tradizione, fede e passione, dolore per chi non c’è più e l’abbraccio dei viterbesi. In 40 mila (stime del Comune) hanno assistito a passaggio di Gloria, sicuri che avrebbe fatto il miracolo e scongiurato il timore della pioggia.

E dopo ore di trepidazione, in cui nulla è stato lasciato al caso, si può dire, senza tema di smentita, che sì, ha ragione Sandro Rossi quando, con il cuore in mano, urla che ilè un atto di fede e devozione. Ha ragione perché lungo tutto il percorso la gente era davvero a pochi centimetri dalla Macchina, e così c’erano mani che si sporgevano dai negozi e dai balconi per toccarla e per farsi il segno della croce. Ha ragione Sandro Rossi quando dice che chi assiste al Trasporto assiste a una processione. Infatti, quando ha chiesto il silenzio prima di ordinare il, piazza delle Erbe di colpo si è ammutolita in attesa della ripartenza. Ha ragione Sandro Rossi quando, con gli occhi lucidi che a stento tradiscono la commozione, sostiene che il contatto, l’abbraccio con la gente dà la carica ai facchini. Una carica che non è mai mancata.

Così come non sono mancati momenti di vera unità quando, al termine della salita da piazza del Teatro alla basilica, quei pochi metri in cui tutti hanno tirato le corde e spinto, anche il presidente del Sodalizioe il cappellano dei facchini, i ragazzi sotto la Macchina si sono fermati per attendere l’ultimo comando di Rossi: il Sollevate e fermi per ricordare(Baffino) e, un dolore ancora lacerante per tutti i facchini e per il popolo di Santa Rosa. Era un fuori programma, nessuno lo sapeva se non Rossi e i suoi ragazzi. Solo a quel punto Rosa è finalmente tornata a casa dopo due anni di esilio. Solo a quel punto i facchini sono esplosi in un grido di gioia, addolcito da tre bottiglie di spumante con le quali sono stati inondati tutti i presenti.Mancavano 5 minuti all’una. Un altro miracolo era stato compiuto.

