Viterbo, Santa Rosa. Maurizio Battista a Pratogiardino e Dodi Battaglia a Grotte Santo Stefano

Oggi 4 settembre e domani 3 due eventi, entrambi a Pratogiardino, in occasione del Settembre di Santa Rosa. Si comincia questa sera, alle ore 21, con lo spettacolo di Maurizio Battista Tutti contro tutti. In concomitanza con lo spettacolo di Battista, a Grotte Santo Stefano è atteso, sempre questa sera ma alle ore 21,30, il chitarrista Dodi Battaglia che farà tappa in paese, in Piazza Unità, con il concerto Inno alla Musica Tour 2022. Infine, domani sera, di nuovo a Pratogiardino con la musica. Ospite della serata il dj set di Prezioso, Silvestrini e il gruppo 90 Mania. In programma anche la Settimana barocca che si interseca dal 13 settembre con la rassegna cinematografica Immagini dal sud del mondo.

