Viterbo, Santa Rosa. La rabbia del capofacchino Sandro Rossi prima del Trasporto

Beatrice Masci 04 settembre 2022 a

Passione, adrenalina, attesa: c’era tutto questo negli occhi dei facchini che ieri, 3 settembre, si sono riuniti al Teatro Unione prima del giro delle sette chiese (anticipato alle 14 e ridotto a due tappe a causa delle condizioni meteo). Passione sì, ma anche tanta rabbia nelle parole del capofacchino Sandro Rossi, che ha contestato le norme di sicurezza, a suo dire troppo restrittive, e soprattutto ha minacciato lo stop al Trasporto atteso da lì a poche ore.

“Il Trasporto non è un concerto rock, ma una processione religiosa - ha esordito - sbaglia di pensa che chi vi assiste si lasci andare a urla e comportamenti inopportuni. Questa sera (ieri sera, ndr) vedremo: se troveremo piazza del Teatro vuota lasceremo la Macchina e ce ne andremo a braccetto”.

Uscito dal Teatro ha rincarato la dose: “Al concerto di Vasco Rossi, al Circo Massimo, è sata concessa la presenza di cinque persone al metro quadro, qui non è possibile essere più di due”. La sindaca Frontini, che si è presentata con un completo azzurro, fascia tricolore e scarpe da ginnastica, “vecchie”, ha specificato, “perché sono le migliori per camminare bene”, si è limitata a commentare: “Per quanto riguarda la sicurezza si tratta solo di dover rispettare regole ben precise. Io mi aspetto una bellissima festa come Viterbo merita”. Tornando allo sfogo di Rossi, che non ha mancato di evidenziare “l’amarezza di tutti i facchini”, ci si chiede perché, se si volevano misure di sicurezza tanto rigide, si è deciso di spalancare le porte della città? Non era meglio contingentare gli ingressi dei non residenti?

Prima della sferzata di Rossi, sul palco del Teatro Unione si sono avvicendati, accolti dallo stesso Rossi, dalla sindaca e dal presidente del Sodalizio Mecarini, il presidente della Provincia Romoli, l’assessora regionale Troncarelli (anche lei in scarpe da ginnastica, così come il vice sindaco Alfonso Antoniozzi), Mauro Rotelli, il vescovo Lino Fumagalli, le madrine del Trasporto, le campionesse di pattinaggio Ludovica Delfino e di Mudai thai Sveva Melillo, il costruttore Vincenzo Fiorillo e il prefetto Cananà.

