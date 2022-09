Viterbo, scuola. Va in pensione il professor Bruno Cavalieri dell'Istituto Midossi di Civita Castellana

Alf. Pa. 04 settembre 2022 a

Dopo decenni di onorato servizio il professor Bruno Cavalieri è andato in pensione. Cavalieri, oltre ad essere stato uno stimato docente di materie scientifiche, è stato anche una colonna portante dell’Istituto secondario superiore Ulderico Midossi, avendo rivestito per molti anni, con grande professionalità e umanità, il ruolo di vicepreside.

Una vita dedicata alla scuola, ma soprattutto ai “suoi studenti” con i quali ha intrattenuto sempre un rapporto speciale e profondo come il vero educatore deve avere e coltivare. Un insegnante, ma anche un amico e un padre. Uno stile di vita che gli studenti non hanno dimenticato e che hanno voluto esaltare donando al loro “amato vicepreside” una targa- ricordo durante il saluto del professor Cavalieri ai colleghi.

Una sorpresa che ha commosso il vicepreside. Sulla targa gli studenti dell’Itis hanno fatto incidere questa frase piena di affetto: “Miglior vicespreside di sempre, Bruno Cavalieri. Un ringraziamento speciale da parte di noi ragazzi dell’Itis”.

Ancora più significativo il contenuto del biglietto di accompagnamento alla targa: “Si dice che il pensionamento apra una nuova fase della vita e che sia una sorta di rinascita: è un traguardo importante che le auguriamo di vivere a pieno e che speriamo possa renderla felice di giorno in giorno. Vogliamo salutarla però non solo con questo augurio ma ringraziandola: lei è stato una guida sincera, schietta e onesta, un professore che ha sempre dato tutto se stesso e che non si è mai sottratto al confronto. Ci ha insegnato tanto ed è soprattutto per la sua lealtà che resterà nei nostri cuori”.

