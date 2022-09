Viterbo, ceramiche di Civita Castellana in crisi per il caro energia. Occhi a Bruxelles

Massimiliano Conti 04 settembre 2022 a

Sulla crisi energetica del distretto ceramico di Civita Castellana i sindacati suonano la sveglia alla politica. Mentre la Filctem Cgil regionale, d’intesa con quella locale, ha già avviato un confronto con la Regione Lazio, la Femca Cisl chiede al presidente della Provincia Alessandro Romoli di istituire urgentemente un tavolo di crisi insieme alle associazioni di categoria Unindustria e Federlazio. Nel frattempo gli stabilimenti – salvo alcune eccezioni – hanno ripreso tutti le attività dopo la pausa agostana anche se lo spettro del fermo è dietro l’angolo. Il giorno della verità sarà il 9 settembre quando è in programma a Bruxelles una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia: molti imprenditori aspettano le decisioni dell’Ue sull’eventuale tetto al prezzo del gas per capire come muoversi in vista di un autunno che si preannuncia particolarmente caldo. O meglio freddo.

Conti: "Contenere i costi energetici coi soldi della cassa integrazione”



“In relazione all’aumento vertiginoso dei costi energetici - scrive in un nota Fabrizio Mastrogiovanni, segretario generale della Femca Cisl - e il conseguente rischio per la tenuta economica delle imprese energivore, con particolare attenzione al distretto industriale della ceramica - si ritiene urgente monitorare la situazione con l’apertura di un tavolo di crisi con il pieno coinvolgimento delle parti sociali”. Mastrogiovanni sottolinea la forte preoccupazione per le sorti delle imprese e per le inevitabili ricadute economiche sui lavoratori e sulle loro famiglie già messe a dura prova dai pesanti rincari: “Il rischio – continua il sindacalista - è la non tenuta dello stato sociale del territorio e, anche per questo, vanno immediatamente trovate adeguate risorse da investire a tutela del tessuto produttivo provinciale, facendo pervenire in tempi rapidi le istanze del territorio alla Regione Lazio”.

Vaccarotti: “Cassa integrazione già attivata per cento lavoratori”

La preoccupazione della Femca è condivisa anche dal segretario della Filctem Cgil Mauro Vaccarotti, che però mette in guardia dai facili allarmismi: “La situazione è evidentemente delicata – dice Vaccarotti – tant’è che come Cgil abbiamo già avviato una interlocuzione con la Regione per individuare delle misure di sostegno al settore. Ciò detto, sono prive di fondamento le voci che parlano di un generale fermo delle aziende. La quasi totalità delle fabbriche di sanitari ha ripreso l’attività. Abbiamo due aziende, Tecla e Azzurra, quest’ultima solo per uno dei suoi tre stabilimenti, che avevano chiesto già prima delle ferie alcune settimane di cassa per problemi tecnici contingenti che non hanno nulla a che vedere con i costi energetici. C’è l’Hidra che ha chiesto 13 settimane di cig per i 66 lavoratori in maniera preventiva a partire dal 12 settembre. Ma se il 9 a Bruxelles verrà stabilito un tetto al prezzo del gas l’ammortizzatore non verrà utilizzato. Stesso discorso vale per la Saturnia, che producendo piatti ha minori margini di guadagno rispetto ai sanitari. Anche questa azienda, attualmente ferma, ripartirà subito se da Bruxelles il 9 dovesse arrivare una fumata bianca. Alcune aziende come l’Althea infine hanno chiesto ai lavoratori una maggiore attenzione nel ciclo di lavorazione per evitare la seconda cottura utilizzata per correggere i difetti dei manufatti”.

