Viterbo, redditi. I viterbesi si confermano i più ricchi

Sono gli abitanti del capoluogo i più ricchi della Tuscia. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal Mef sulle dichiarazioni dei redditi 2021, riferite quindi ai guadagni dell’anno precedente, il 2020, il primo funestato dal Covid. Nell’ anno in questione il reddito medio pro capite dei 45.999 contribuenti viterbesi è stato di 19.780 euro, inferiore di 149 euro a quello del 2019, corrispondente all’1% in meno.

Una contrazione che è stata la diretta conseguenza proprio della pandemia e del primo, lungo lockdown. Il secondo gradino del podio, per ricchezza media, spetta al comune di Vitorchiano, che ovviamente risente dell’effetto trainante del confinante capoluogo: 19.761 euro il reddito medio nel paese del peperino, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

Al terzo posto, restando in area Teverina, troviamo Orte: qui il reddito medio pro capite dei 6.099 contribuenti è stato nel 2020 di 18.629 euro, anche in questo caso inferiore dell’1% a quello dell’anno precedente. Al quarto posto c’è Sutri con 18.467 euro pro capite, stabile rispetto al 2019. Segue, a un’incollatura, Barbarano Romano con 18.437 euro, 283 euro in più rispetto all’anno prima.

