Viterbo, Santa Rosa. Tappa a Belcolle per Lux Rosae, la fiaccolata della solidarietà | Foto

03 settembre 2022 a

a

a

Sabato 3 settembre alle 13,30 circa, i runners di Lux Rosae, la fiaccola della solidarietà sulle vie dell’esilio di Santa Rosa, sono giunti a Belcolle, dove hanno depositato un mazzo di fiori ai piedi della statua della santa viterbese presente nell’ospedale, prima di lasciarne un secondo nel “Giardino delle anime belle”, luogo del ricordo e della rinascita dedicato a tutti gli operatori sanitari e ai professionisti della Asl di Viterbo, non più tra noi.

TAPPA A BELCOLLE PER LUX ROSAE, LA FIACCOLA DELLA SOLIDARIETÀ SULLE VIE DELL'ESILIO DI SANTA ROSA Oggi, alle 13,30... Pubblicato da Asl Viterbo su Sabato 3 settembre 2022

Il sesto trasporto di Lux Rosae, con i suoi messaggeri, che si alterneranno in staffetta per un percorso di circa 40 km, sulle vie dell’esilio di Rosa, terminerà questa sera con la fiaccola che sarà posizionata su “Gloria”, prima del sollevate e fermi. Da parte di tutta la Asl di Viterbo, un #grazie di cuore a tutti i messaggeri di Lux Rosae.

Torna la fiera di Santa Rosa. Tutti i divieti

Oggi sabato 3 settembre, gli Ambufest, pediatrico e per adulti, normalmente aperti il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 19, rimarranno aperti fino alle ore 1, in occasione del trasporto della Macchina di Santa Rosa. Gli ambulatori dei giorni festivi si trovano al primo piano della Cittadella della salute di Viterbo, in via Enrico Fermi 15, e come sempre sono a disposizione dei i cittadini con necessità di una presa in carico sanitaria che non ricopre il carattere di urgenza (ad esempio ferite superficiali che non hanno bisogno di sutura, punture d’insetto; rash cutanei, eccetera.

Video su questo argomento I facchini di Santa Rosxa sfilano per il giro delle sette chiese | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.