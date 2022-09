Viterbo, Santa Rosa. Torna la fiera del 4 settembre. Tutti i divieti

03 settembre 2022 a

Domenica 4 settembre, torna per le vie del centro di Viterbo, dall'alba al tramonto, la tradizionale fiera di Santa Rosa. Per domani, dalle 6 alle 24, il Comando di Polizia Locale ha predisposto l'ordinanza (n. 649 del 29-8-2022) con una serie di misure finalizzate alla disciplina della circolazione veicolare.



Queste le disposizioni di rilievo previste: dalle ore 6 alle ore 24, divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione nelle vie e nelle piazze interessate dal mercato, e cioè: piazza S. Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza Martiri d'Ungheria, piazza dei Caduti, largo B. Croce, via Marconi, piazza Verdi, via F.lli Rosselli, via Matteotti, piazza della Rocca, via Amendola, via e piazza San Faustino, via Cairoli, via T. Carletti e via del Meone.

In via Signorelli sarà istituito il senso unico di circolazione, nella direzione da via del Pilastro a piazza San Faustino, con l'obbligo di svoltare in via delle Mura/via Santa Maria Liberatrice (divieto transito veicoli con massa superiore a piano carico 3,5 t). in via Sermonaldo/via San Giovanni Decollato istituzione del senso unico di marcia, da via SS Maria Liberatrice/piazza della Trinità in direzione piazza Martiri d'Ungheria/via El Alamein.

