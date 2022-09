Viterbo, Santa Rosa. Raduno dei facchini al Teatro dell'Unione posticipato alle 14. "Giro delle sette chiese abbreviato"

03 settembre 2022 a

Viterbo, è il giorno del Trasporto della Macchina di Santa Rosa previsto per questa sera, 3 settembre, alle 21. La città è in attesa nonostante la pioggia del mattino. Poco fa il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa ha comunicato che il raduno al Teatro dell'Unione previsto alle 13 è stato posticipato alle 14. Il consiglio direttivo in un posto pubblicato su Facebook ha inoltre comunicato che "il ritiro si terrà presso il Palamalè via Monti Cimini dopo il giro delle sette chiese abbreviato".

