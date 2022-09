Viterbo, schiuma nel Lago di Vico. A Ronciglione pace fatta con gli agricoltori caprolatti

M. C. 03 settembre 2022 a

a

a

Schiuma nel lago di Vico: pace fatta tra il Comune di Ronciglione e gli agricoltori di Caprarola. O quasi. Dopo la durissima reazione dell’Asta, l’associazione spontanea di tutela agricola, alle dichiarazioni rilasciate al Corriere dall’assessore Sergio Orlandi sugli spargimenti di fitofarmaci da parte dei noccicoltori del comune confinante, il 26 agosto nel palazzo comunale di Ronciglione si è svolto un incontro chiarificatore. Al quale però Orlandi non si è presentato. Sono intervenuti invece il presidente dell’Asta Fernando Monfeli insieme ad alcuni iscritti alla stessa associazione, componenti della giunta del Comune di Caprarola, rappresentanti delle organizzazioni dei oroduttori e il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni.

Gli agricoltori: “La schiuma nel lago di Vico potrebbe arrivare da scarichi abusivi”

Orlandi, secondo quanto riferito dal sindaco ai presenti, avrebbe preferito assistere a una partita di calcio.

“In buona fede vogliamo pensare che il calcio possa ricoprire un ruolo così importante nell’esistenza dell’assessore da impedirgli di assolvere ai suoi doveri istituzionali – ironizza Monfeli -. Non vogliamo affatto pensare che ci abbia evitati o peggio ancora che ci disprezzi. La riunione è stata molto cordiale e pacata, il sindaco ha affermato che le intenzioni dell’assessore non erano quelle di attaccare gli agricoltori”.

Torna la schiuma al lago di Vico. Noccioleti sotto accusa

Più volte è stato ribadito, dice Monfeli, che per il bene del territorio, della sua economia e della sua immagine non è conveniente fare la guerra, “ma conviene lasciar cadere questa vicenda”. “Sinceramente abbiamo difficoltà a lasciar cadere nel dimenticatoio l’ennesima accusa infondata diffusa a mezzo stampa contro la categoria che mi onoro di rappresentare e alla quale orgogliosamente appartengo – continua il presidente dell’Asta - Ci sforziamo di accettare la sua assenza alla riunione organizzata per ascoltare le sue ragioni, ci sforziamo infine di accettare il fatto che nessuno si sia scusato per le improvvide parole diffuse a mezzo stampa, ma voglio essere ben chiaro su un aspetto che ritengo sia fondamentale. Ormai è diventato quasi automatico accusare gli agricoltori in generale e i corilicoltori in particolare, di delitti verso l’ambiente. Accuse che quasi sempre risultano non basate su prove evidenti. La vicenda della schiuma sul lago non è che l’ultima puntata. Concludo condividendo la posizione presa durante la riunione: per il bene del territorio è meglio dire basta. Conviene a tutti farla finita con queste accuse, ne va dell’immagine del territorio e della sua economia”. Conviene, soprattutto, al prossimo che vorrà prendersi la licenza di accusare gli agricoltori della Tuscia, avverte infine Monfeli, “pensare che ormai il limite è stato superato e, per il bene di tutti, riteniamo giusto che qualcuno debba iniziare a pagare per i danni che causa”.

Schiuma nel lago, il sindaco Borgna: “Non puntate il dito su Caprarola”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.