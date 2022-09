Viterbo, Trasversale. Il commissario Coppa frena sull'inizio lavori

Andrea Tognotti 03 settembre 2022 a

Si sblocca l’iter per la realizzazione della Trasversale Orte-Civitavecchia, ma non è detto che la strada sia in discesa. Tre giorni fa l’assessore ai trasporti della Regione Umbria, Enrico Melasecche, ha dato la notizia della convocazione della conferenza dei servizi per l’esame del primo stralcio dell’opera nel tratto oltre Monteromano. Si tratta di cinque o sei chilometri di superstrada fino a Tarquinia che consentirebbero agli automobilisti di non entrare nell’abitato appunto di Monteromano, abbreviando i tempi di percorrenza. Melasecche annuncia l’indizione della gara d’appalto entro l’anno e si spinge a prevedere l’apertura del cantiere ad aprile 2023.

La commissaria straordinaria del Governo, l’ingegner Ilaria Coppa, contattata dal Corriere conferma che, allo stato attuale, la gara “potrà essere indetta entro l’anno”, ma è assai più cauta sulla data di inizio dei lavori: “Aprile? E’ difficile fare previsioni”. Può darsi dunque che l’assessore sia stato troppo ottimista. Rimane il fatto che la complessa procedura autorizzativa è a buon punto.

E il tratto finale, quello che porterà la superstrada fino al porto di Civitavecchia? Lì il discorso è più complesso: l’opera dovrebbe attraversare il sito Unesco della necropoli di Tarquinia, e questo pone una serie di difficoltà sottolineate recentemente anche dal ministero della cultura, la cui direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha scritto all’Anas alla fine di luglio rilevando come esistano “criticità paesaggistiche”.

