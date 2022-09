Viterbo, ladro arrestato a Orte. Aveva rubato vestiti, creme e alcolici

03 settembre 2022 a

Si trattava bene curando il suo corpo con creme, vestendo alla moda e non rinunciava al drink. Peccato che era tutto rubato. E’ stato scoperto il ladro che ormai da qualche giorno colpiva nei negozi di Orte: si tratta di un tunisino che è stato arrestato, colto sul fatto, dai carabinieri giovedì pomeriggio, 1 settembre. Infatti, in seguito ad una prima segnalazione, i carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto dove, procedendo alla perquisizione personale, hanno rinvenuto occultati sulla persona altri prodotti da poco asportati anche da un negozio nelle vicinanze.Alcolici, vestiti, creme per il corpo: tutt’altro che beni di prima necessità. L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la minore che lo accompagnava nei furti è stata denunciata a piede libero alla Procura Minorile di Roma.



