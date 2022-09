Viterbo, Santa Rosa. E' il giorno del Trasporto della ripartenza. I facchini pronti a sollevare la Macchina

Alessio De Parri 03 settembre 2022 a

Oggi 3 settembre è il giorno che i viterbesi aspettano da tre anni, quello del ritorno del Trasporto della Macchina di Santa Rosa dopo lo stop delle ultime due edizioni a causa della pandemia. La città è in fermento, nell’ultima settimana è cresciuta giorno dopo giorno l’attesa, spasmodica, per l’evento più importante dell’anno. Già esauriti tutti i biglietti di tribune e sedie, così come alberghi e bed and breakfast sono invasi dai turisti. E poco importa se qualche sito meteo annuncia temporali in serata: Santa Rosa vigilerà come sempre dall’alto, è la convinzione dei viterbesi, come peraltro ha fatto ieri mattina, con il cuore della patrona che ha sorvolato i cieli della città a bordo di un elicottero dell’Aviazione.

“E’ stato un momento unico, un’innovazione che si aggiunge alla tradizione - fanno sapere da Palazzo dei Priori -, un modo per raggiungere i fedeli, in particolare quelli che, per problemi di salute, si trovano in ospedale o nelle case di cura e non hanno la possibilità di assistere alla tradizionale sfilata di Santa Rosa”. Un antipasto niente male che, unito al ritorno del corteo storico nel pomeriggio, ha caratterizzato la vigilia del Trasporto. Oggi si entra nel vivo, a partire dal tradizionale giro delle sette chiese, con i facchini che dal pomeriggio riceveranno il sostegno dei viterbesi assiepati lungo il percorso (divieto di bere alcolici in vetro e metallo dalle 15).

E’ un Trasporto speciale, e non solo perché mancava dal 2019. C’è il tragitto allungato, con il passaggio su via Marconi e piazza del Sacrario già sostenuto nel 2014, 2016 e 2017, e il debutto della prima donna sindaca, Chiara Frontini, che entrerà in scena pochi minuti prima delle 21, del sollevate e fermi ordinato dal capofacchino Sandro Rossi. Il passaggio di Gloria ha anche un alto valore simbolico: segna il ritorno alla vita dopo due anni e mezzo di pandemia, e inevitabilmente il Trasporto sarà per le vittime del Covid. Le girate, in piazza del Comune e dei Caduti, saranno invece dedicate a Contaldo Cesarini, Roberto Joppolo, Renzo Lucarini, monsignor Chiarinelli, ai giornalisti Patrizia Coppa e Mario Cipolloni ed a tutti i facchini scomparsi.

