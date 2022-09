Viterbo, Filippo Rossi e Gianluigi Paragone. Intrecci politici e non solo

Mattia Ugolini 03 settembre 2022 a

Cos’hanno in comune Filippo Rossi, candidato di Azione al Senato nel collegio plurinominale che comprende Viterbo, e Gianluigi Paragone, leader di Italexit? A primo impatto, nulla. Posizioni opposte praticamente su tutto: Europa, euro, green pass, vaccini, immigrazione. Rossi è pro, Paragone contro. Sistematicamente. Insomma, due pianeti paralleli: così sembrerebbe.

Tuttavia, nella galassia della rete, c’è chi ha scoperto che, in realtà, i due da qualcosa sono accomunati. Si tratta di Luca Donadel, youtuber torinese, che ha pubblicato nei giorni scorsi una videoinchiesta sui legami tra Rossi e Paragone, nella quale sono contenuti molti particolari curiosi. Insospettito dalla somiglianza grafica tra i post social di Italexit e La buona destra, Donadel ha deciso di scandagliare la sezione “trasparenza delle pagine”, che permette di visualizzare alcuni dettagli sulle campagne sponsorizzate dei partiti politici, strumento messo a disposizione di chiunque gratuitamente da Facebook. In genere, in questa sezione, partiti e movimenti inseriscono i recapiti (indirizzi o numeri di telefono) delle rispettive sedi o dei propri social media manager.

Bene, analizzando un’inserzione nella pagina di Paragone, lo youtuber ha trovato, alla voce “numero di telefono”, quello del cellulare di Filippo Rossi. Integrale, senza censure, pubblicamente visibile online da qualsiasi navigante. Ancor più incuriosito, Donadel ha cercato di vederci chiaro, ed è dunque andato a verificare a chi appartenesse il dominio buonadestra.it, il sito del partito di Rossi, scoprendo che il proprietario risulta tale Gianluca Luciano, un editore, broker e businessman e soprattutto candidato di Italexit al Senato.

