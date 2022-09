Viterbo, scuola. Assegnazioni fatte per le supplenze annuali

Massimiliano Conti 03 settembre 2022 a

Sbloccate le assegnazioni delle supplenze annuali nelle scuole della Tuscia. Le attese mail con le indicazioni delle sedi sono arrivate nel primo pomeriggio di ieri, 2 settembre, ai docenti interessati. In ritardo di due giorni rispetto al previsto: prima di poter procedere con gli affidamenti, l’ufficio scolastico provinciale ha dovuto attendere infatti il completamento delle immissioni in ruolo, con le eventuali rinunce.

Proteste per le classi pollaio

Da lunedì, quindi, i precari della scuola, iscritti alla prima e alla seconda fascia delle gps (rispettivamente degli abilitati e dei non abilitati), prenderanno servizio nelle scuole assegnate.

Il sindacato Snals, che in questa lunga estate calda per la scuola italiana ha monitorato tutte le fasi - da quella dell’aggiornamento delle gps a quella delle immissioni in ruolo - rimarca il lavoro puntuale svolto dall’ufficio provinciale.

Undici istituti senza preside. Timori per l'inizio dell'anno scolastico

In riferimento a quanto pubblicato dal Corriere il 1° settembre, rispetto allo slittamento delle assegnazioni, la segretaria provinciale dello Snals, Brunella Marconi, tiene a sottolineare come già da diversi giorni l’Usp di Viterbo fosse pronto ad avviare le procedure di nomina :“Il provveditorato - dichiara Marconi - ha dovuto attendere il completamento delle operazioni di immissione in ruolo da parte dell’ufficio scolastico regionale e quindi, per quanto riguarda la nostra provincia, ha provveduto a stabilizzare quanti più docenti possibili prima della data del 31 agosto, tramite le graduatorie scaturite dai concorsi conclusi nei termini di legge.

Mille cattedre in attesa di assegnazione

