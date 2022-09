Viterbo, Santa Rosa. La processione con il cuore accompagnata dal corteo storico | Foto | Video

02 settembre 2022 a

a

a

Viterbo, applausi per la solenne processione con il cuore di Santa Rosa accompagnata dal corteo storico che si è svolta venerdì 2 settembre nel centro storico dalle 18 in poi.

Dopo tre anni di stop per la pandemia i figuranti sono tornati a sfilare alla vigilia del trasporto della Macchina di Santa Rosa che è in programma domani, 3 settembre, a partire dalle 21. tante le persone che hanno applaudito il corteo. I facchini hanno portato in processione il cuore di Santa Rosa che nella mattinata ha sorvolato i cieli di città a bordo di un elicottero dell'Aviazione dell'Esercito.

SPECIALE SANTA ROSA SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 2 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.