Viterbo, paura al Murialdo. Ritrovati dardi in strada

Mattia Ugolini 02 settembre 2022 a

a

a

Al Murialdo, da circa una settimana, i residenti sono preoccupati per una serie di ritrovamenti in strada di dardi da cerbottana. A rendere nota la questione è stato il gruppo social “Viterbo Civica”, nel quale un utente ha allegato la foto di un dardo ritrovato sul marciapiede allertando gli altri residenti: “In zona Murialdo, via Monte Cervino e limitrofe - si legge - c’è qualcuno che si diverte a sparare, presumibilmente agli uccelli che vivono sugli alberi del viale, con cerbottane e dardi da caccia di circa 15 centimetri”.

Lite in famiglia a colpi di bastone in piazza delle Erbe

Chi ha scritto il post ha fatto sapere che avrebbe sporto formale denuncia alle autorità, al fine di identificare il misterioso autore del gesto. Il ritrovamento sarebbe avvenuto all’altezza di Viterbo Medica, ma altre persone hanno fatto sapere di averne visti anche in altre zone. Come è stato fatto notare da altri naviganti, in rete la caccia con cerbottana, in Italia, è vietata, così come è ovviamente vietato detenere tale arma in un centro abitato. A riprova di quanto possa essere pericolosa l’azione compiuta basti pensare che, un dardo può essere scoccato e raggiungere fino a trenta metri di distanza e, dunque, in una strada trafficata, il rischio è quello di colpire chiunque passi. Come riportato nel post, uno dei dardi ritrovati avrebbe la misura di circa 15 centimetri. Considerando il divieto di utilizzare questo metodo di caccia, qualcuno si domanda dove e come sia possibile reperire una cerbottana con munizioni. Facendo una facile ricerca su Internet, tuttavia, si può constatare che, nonostante le prescrizioni, diversi articoli possono essere acquistati online, tra l’altro a modiche cifre che vanno da 12 a 35 euro.

Ubriaco prende a calci volante della polizia. Arrestato

Per di più, senza comprarne una fabbricata, è possibile reperire - sempre online - i pezzi necessari per costruirsene una artigianalmente, spendendo comunque cifre irrisorie. Polizia e carabinieri non hanno ancora fatto sapere né se la denuncia paventata sia stata effettivamente sporta, né se è in corso un’indagine per cercare di stanare il sospetto, che potrebbe essere anche un residente che ha agito dal balcone di casa propria. Per il momento, nemmeno il Comune sembra essersi interessato alla vicenda. Sebbene dopo la segnalazione social il fatto non sembra essersi ripetuto, qualche abitante continua a non star tranquillo. Soprattutto chi ha degli animali domestici con i quali esce la sera.

Botte tra stranieri in via Annio. Uno è stato portato in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.