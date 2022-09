Viterbo, una pedalata contro il cancro. L'oncologo Massimo Di Maio ha fatto tappa a Tarquinia

B. M. 02 settembre 2022 a

a

a

La ricerca scientifica punta molto sui contributi statali, ma ancora più sulle donazioni, che spesso, a causa dei continui tagli, possono fare la differenza e contribuire concretamente a far compiere alla ricerca passi importanti per la cura di malattie rare oppure ancora altamente mortali. Il cancro è una di queste. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare le donazioni alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, finalizzate al sostegno di progetti di ricerca scientifica condotti presso l’Oncologia dell’ospedale torinese, l’oncologo Massimo Di Maio, direttore della Scdu Oncologia Medica dell’Ordine Mauriziano di Torino e e professore associato di Oncologia Medica presso il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino, ha mollato per una settimana il camice e, in sella a una bicicletta, si accinge a completare il viaggio che da Torino lo porterà a Sorrento, sua città d’origine.

Oltre duemila persone colpite da tumori

Partito lo scorso 27 agosto, con arrivo previsto il 5 settembre, due giorni fa si è fermato a Tarquinia, mentre percorreva la tappa che da Talamone lo portava fino a Fiumicino. Il progetto è figlio di Oncoinfo (testata web de Il Pensiero Scientifico Editore). Dopo il successo del “Giro d’Italia”, da lui stesso curato su Oncoinfo, Massimo Di Maio ha deciso di affrontare questa nuova sfida. Oncoinfo segue Di Maio lungo le sette tappe del percorso, dando conto quotidianamente della tappa del giorno, ognuna delle quali proporrà un tema di riflessione ai colleghi oncologi e al pubblico, a partire dall’importanza dei finanziamenti per la ricerca in oncologia per arrivare al significato che il termine traguardo possiede per l’oncologo, passando per il ruolo dell’alimentazione e molto altro.

Gli asportano 5 organi per rimuovere neoplasia allo stomaco. L'intervento a Belcolle



“Andare in bici, per un oncologo come me - ha dichiarato Massimo Di Maio - è una continua metafora della bellezza e delle difficoltà del nostro lavoro”. Per effettuare una donazione si può eseguire un versamento sul conto bancario intestato alla Fondazione Scientifica Mauriziana".

Ogni giorno 5 diagnosi di cancro nella Tuscia. I medici per l'ambiente puntano l'indice sui fitofarmaci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.