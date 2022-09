Viterbo, Santa Rosa. Torna il corteo storico. Il cuore della Patrona in volo sulla città

Alessio De Parri 02 settembre 2022 a

a

a

Oggi, 2 settembre, 1.462 giorni dopo, torna il corteo storico con la processione del cuore di Santa Rosa. L’ultima volta fu nel 2018, visto che l’anno successivo, il 2 settembre 2019, la sfilata delle oltre 300 comparse in costume d’epoca per le vie del centro fu annullata a causa del maltempo. Poi ci è messa la pandemia a far saltare le ultime due edizioni. Il corteo storico partirà alle 17,30 dal Santuario di Santa Rosa per raggiungere intorno alle 18 la Cattedrale di San Lorenzo. Da qui prenderà il via la processione con il cuore della Patrona, portato dai Facchini verso il santuario attraverso le vie del centro.

Alberghi e bed and breakfast esauriti. “Ma è ancora turismo mordi e fuggi”

Il corteo è l’evento più importante di una giornata ricca di tante iniziative che accompagnerà i viterbesi nella lunga attesa verso il Trasporto di domani sera. Una giornata che si apre alle 9 con la pesata della Macchina di Santa Rosa in piazza San Sisto ad opera dei baschi azzurri del 4° Gruppo Squadroni Scorpione dell’Aviazione dell’Esercito. Poi, dalle 10, la novità di quest’anno: il cuore di Rosa sorvolerà la città a bordo di un NH-90 dell’Aeronautica per benedire dall’alto tutti i viterbesi. L’elicottero con il cuore della Santa si sposterà anche a Vitorchiano e Soriano.

Torna il fascino della Minimacchina del centro storico. La diretta social

“Rivolgete lo sguardo verso il cielo per accogliere l’abbraccio dall’alto della Santa tanto amata”, ricordano dalla Diocesi. Alle 12 in piazza del Comune la sindaca Chiara Frontini consegnerà la mazza del Maggiordomo dei Priori ai dignitari del 1700 del corteo storico. In serata, infine, alle 21.30, torna la rievocazione storica de La Contesa, quest’anno alla 18ª edizione. Lo spettacolo animato da figurazioni, canzoni ed esercizi con bandiere e musici riempirà piazza del Comune in un serie di colori e suoni che faranno rivivere l’ambiente del XIII secolo. “Il filo conduttore della vicenda, che vide la città di Viterbo protagonista dell’assedio del 1243 - spiegano dal Comune -, si sviluppa nell’illustrazione della vita quotidiana del Medioevo, dove si svolgeva in armonia e intenso lavoro la coltura dei campi ed il commercio, sotto la vigile attenzione della milizia cittadina. Il fulgore si è avuto al tempo di Federico II con il riconoscimento di Libera città con la concessione del libero mercato e la coniazione della moneta locale: il Viterbino”. La sorte della città si lega però alle vicende che contrapposero gli armati del Papa a quelli dell’Imperatore con la risoluzione dell’assedio conclusosi il 10 novembre 1243 con la fuga di Federico II. Le esibizioni delle sbandieratrici e del gruppo storico-musicale apriranno e chiuderanno la manifestazione.

SPECIALE SANTA ROSA SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 2 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Il Cuore di Santa Rosa in volo sulla città a bordo di un elicottero dell'Aviazione dell'Esercito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.