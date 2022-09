Viterbo, arcigay. Si organizza il gruppo genitori di persone Lgbt

02 settembre 2022 a

Dal 7 settembre, ogni primo mercoledì del mese, sarà attivo un gruppo per i genitori di giovani ragazzi Lgbt (lesbiche, gay, bisex e trans). L’appuntamento, dalle 17 alle 20, sarà ospitato dallo Sportello Arcobaleno di Arcigay, in via Genova, 15.

“Un servizio importante di accoglienza e supporto - dichiara Claudio Santini - per tutti i genitori, ma anche per i familiari, che affrontano il percorso di coming out dei figli e delle figlie. Un importante momento di confronto, per condividere le proprie esperienze, le proprie paure e i timori che spesso si provano in un momento tanto complesso quanto importante nella vita di relazione con i propri figlie e le proprie figlie".

"Il gruppo si inserisce all’interno delle tante attività già offerte dallo Sportello Arcobaleno - continua Santini - e alle esigenze maturate dopo l’esperienza del 9 luglio del Viterbo Lazio Pride, giornata storica per la città di Viterbo e per la comunità Lgbt, dove tante persone, che hanno marciato durante la parata senza paura e vergogna, hanno richiesto ulteriori attività sul territorio per fare in modo che il Pride porti ad un risultato successivo di servizi e sostegno”.



