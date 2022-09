Viterbo, rifiuti. Ancora un anno e mezzo di vita per la discarica di Monterazzano

Massimiliano Conti 02 settembre 2022 a

a

a

Fine 2023: è questa la deadline della discarica le Fornaci di Monterazzano. A rivelarlo è Pierpaolo Lombardi, amministratore delegato di Ecologia Viterbo, la società che gestisce il sito, all’indomani dell’ultimatum che la Regione ha inviato a tutte le province del Lazio, obbligate a trovare entro il 20 settembre una soluzione in house allo smaltimento dei rifiuti, cioè a sbloccare le proprie discariche, pena il commissariamento. L’ultimatum non riguarda Viterbo perché, come noto, è l’unico territorio, insieme ad Albano, ad avere un invaso funzionante, quello appunto di Monterazzano, tanto da essersi fatto carico in questi anni anche della monnezza altrui. Un invaso che però ha i mesi contati, e questo al netto dei rifiuti provenienti dalle altre province, che verranno smaltiti qui ancora per poco.

Abbandono di rifiuti, 10 multe in pochi giorni

Il sacrificio delle Fornaci, come spiega l’ad di Ecologia Viterbo, è destinato infatti a finire entro qualche settimana perché i quantitativi autorizzati - 50 mila tonnellate di rifiuti extra in totale - sono ormai prossimi all’esaurimento.

Abbandono di rifiuti, 10 multe in pochi giorni

E’ per questo che da via Cristoforo Colombo è partito l’ultimatum. Che poi il diktat della Direzione regionale rifiuti sarà rispettato si stenta a crederlo. Pare difficile infatti che in 20 giorni tutte le province, dopo anni di inerzia, riescano a riaprire le discariche presenti sui propri territori e quindi a raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza. Ma tant’è. A ottobre il Lazio potrebbe di fatto trovarsi di nuovo in piena emergenza.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 2 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Fusco: “Trasporti e rifiuti le priorità”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.