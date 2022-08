Viterbo, tentato omicidio. Coltellate alla compagna a Capranica, parola ai periti

Valeria Terranova 01 settembre 2022 a

Accoltellò la compagna mentre stava preparando le valige, intenzionata ad andare via di casa e lasciarlo. Vittima una 55enne polacca ex convivente di un sessantenne, poliziotto ormai in pensione, che il 29 gennaio del 2021 la accoltellò con tre fendenti all’addome e due alla schiena nell’appartamento che condividevano a Capranica. Per il dibattimento a carico dell’uomo che deve rispondere della pesante accusa di tentato omicidio si torna in aula il 13 settembre per ascoltare le conclusioni dei due periti super partes, nominati a giugno scorso dal collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini. A maggio a sollevare la questione è stato il pm Chiara Capezzuto, che alla luce delle testimonianze dei consulenti dei legali dell’imputato, gli avvocati Federica Ambrogi e Amedeo Centrone, ha chiesto che venisse svolta una perizia al fine di determinare la pericolosità sociale e la capacità di intendere e di volere del sessantenne. In particolare il primo dei consulenti della difesa, il medico legale Walter Patumi, al quale i difensori hanno affidato il compito di esaminare la documentazione riguardante le lesioni riportate dalla 55enne, rappresentata dall’avvocato Ernestina Portelli, ha ritenuto che la volontà di ledere fosse evidente, ma non quella di uccidere.

Lo psichiatra Pieritalo Pompili, il quale sottopose l’imputato a dei test specifici, ha spiegato che da una tac risalente a gennaio 2021 e da una risonanza magnetica consecutiva venne fuori una patologia neurologica, chiamata ‘idrocefalo normoteso’. In pratica consiste nella perdita di materia celebrale al livello del lobo frontale e temporale.

A questo, stando a quanto dichiarato dal consulente, si collega la perdita delle funzioni cognitive ed emotive e del controllo, condizione neurologica che incise sulla condotta dell’imputato. In base a quanto riferito dallo stesso esperto, dal punto di vista psichiatrico emerse una personalità con disturbo ossessivo compulsivo, con tendenza all’impulsività. Pertanto un mese fa il terzetto collegiale ha commissionato gli incarichi a due professionisti, i medici Roberto Biagiotti, psichiatra, e Giorgia Ciancolini, medico legale. Nello specifico, i giudici hanno chiesto al dottor Biagiotti di accertare se l’imputato fosse capace di intendere e di volere all’epoca del fatto; di approfondire la patologia neurologica, chiamata “idrocefalo normoteso”. La dottoressa Ciancolini invece si occuperà di appurare la natura delle lesioni accertate alla vittima e se i colpi in astratto o in concreto avrebbero potuto causarne la morte.

