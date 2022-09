Viterbo, scuola. Mille cattedre in attesa di assegnazione

01 settembre 2022 a

Mille insegnanti viterbesi sospesi nel limbo. Per i precari in attesa degli incarichi annuali, ieri doveva essere il giorno della ricezione delle mail con le assegnazioni e oggi quello fatidico della presa in servizio nelle scuole ma la procedura è slittata.

Per cause “in corso di accertamento” da parte dei sindacati. Ci sarebbero stati - pare - intoppi a livello di ufficio scolastico regionale legati alle rinunce delle immissioni in ruolo, condizione necessaria e propedeutica, questa, agli affidamenti dei contratti a tempo determinato. Per il personale in questione questa attesa spasmodica è il fundo tutt’altro che dulcis di un’estate amarissima e stressante, iniziata con l’aggiornamento delle gps, le graduatorie provinciali per le supplenze, che, concorsi a parte, rappresentano oggi il solo canale di accesso all’insegnamento.

La procedura completamente informatizzata e gestita a livello provinciale, introdotta due anni fa in fretta e furia dall’allora ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha rivelato tutte le proprie falle e farraginosità, nonostante le buone intenzioni (maggiore rapidità e soprattutto trasparenza) che però ancora una volta hanno lastricato la via dell’inferno. Dove l’inferno è quello del precariato e dell’incertezza sopportati da docenti che da anni tengono in piedi il sistema scolastico.

