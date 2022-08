Viterbo, Santa Rosa. Il cuore in volo sulla città a bordo di un elicottero dell'Aviazione dell'Esercito

Valeria Terranova 01 settembre 2022 a

Ieri mattina 31 agosto, presso la sala conferenze della Curia vescovile, è stata presentata “Una Rosa in volo”, iniziativa che si è concretizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Diocesi ed Esercito italiano. Domani, 2 settembre, alle ore 10,30, un elicottero dell’Aviazione porterà in volo il cuore della santa. A bordo del velivolo NH-90, insieme all’equipaggio, sono stati invitati il sindaco Chiara Frontini, il questore, Giancarlo Sant’Elia, il vescovo Lino Fumagalli, il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini e altri ospiti. Ad annunciare l’evento l’addetto stampa don Emanuele Germani. Presenti il comandante dell’Aves, il Generale Andrea Di Stasio, il vicario del vescovo don Luigi Fabbri, la madre superiora del Santuario di Santa Rosa, suor Francesca Pizzaia e il delegato comunale per i rapporti con le Forze Armate Giancarlo Martinengo.

“Quest’anno la processione del cuore di Santa Rosa assume un significato particolare: è la processione della ripresa dopo i due anni difficili che hanno messo a dura prova tutti - ha affermato il vicario del vescovo -. Per questo è nata questa iniziativa subito accolta con grande entusiasmo. Dal cielo della città e degli ex comuni, paesi che vennero visitati dalla Santa durante il suo esilio, arriverà un messaggio di speranza e l’invito che ci viene dalla Santa è di farci carico dei problemi che attanagliano la nostra comunità. Domani saremo tutti invitati a guardare in alto in un momento ancora complicato e guardare in alto significa no alla sfiducia e alla rassegnazione. Santa Rosa ci invita anche a volare in alto che significa non accontentarsi di una vita superficiale, di non abbandonarsi all’egoismo, è così che la vita prende il volo”.

Il Generale ha tenuto a precisare il ruolo dell’Esercito in tale progetto. “L’Esercito - ha detto - è uno strumento a disposizione della società. Questo supporto attraverso l’Aviazione ha un valore per noi simbolico molto importante. A noi piace essere tra la gente, con la gente e per la gente, anche soprattutto durante le operazioni di pace alle quali prendiamo parte”.

“Vi avevamo anticipato che sarebbe stato un trasporto all’insegna dell’innovazione e vi avevamo anche detto che le sorprese non erano finite - ha dichiarato la sindaca -. Si tratta di una novità assoluta e importante che sottolinea ancora di più la religiosità di questa festa e la sinergia tra tutte le istituzioni. Ci auguriamo che questa novità possa rientrare a pieno titolo anche in futuro tra le tradizioni che compongono il variopinto mosaico delle iniziative intorno alla giornata del 3 settembre”.

