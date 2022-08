Viterbo, lavoro. Licenziamenti alla Aquilanti spa. Avviate le procedure per l'accesso alla disoccupazione

Beatrice Masci 31 agosto 2022 a

a

a

“Una fine ingloriosa per un’azienda che per 60 anni ha rappresentato un vanto per la nostra città. Una fine causata soprattutto da scelte commerciali sbagliate che, sommate alla pandemia, gli hanno dato il colpo di grazia”. Questo il commento di Elvira Fatiganti, sindacalista della Uil, all’indomani del licenziamento collettivo dei 33 dipendenti della Aquilanti spa. Per tre di loro ci sarà ancora da lavorare il tempo necessario per portare a termine l’inventario.

Tutti, comunque, accederanno alla Naspi che potrà garantire, almeno per due anni, un supporto economico, seppur minimo. Diverso il discorso per il Tfr, una parte del quale sarà garantito dall’Inps.

Azienda Aquilanti, sigilli a tutti i negozi: in trenta restano senza lavoro



“Ma per averlo - spiega Fatiganti - occorrerà attendere i tempi tecnici della burocrazia, a volte anche un anno”. Il 13 gennaio è convocata l’udienza davanti al giudice fallimentare, finalizzata alla verifica dello stato passivo della società. Tra i creditori figurano anche gli ormai ex dipendenti. Nel frattempo il curatore avrà il compito di mettere all’asta tutti i beni. Si tratta di prodotti di varie tipologie, non solo pavimenti e arredi, ma anche termoidraulica.

Tutto il ricavano servirà a pagare i debiti. Con questo atto si scrive la parola fine della storia dell’azienda che fino a due anni fa contava 200 dipendenti, impiegati nella sede centrale di Viterbo e nelle filiali di Follonica, Orvieto, Orbetello e Roma Tuscolano.

Il rilancio di Aquilanti, nasce il personal shopper

Nel corso di questi due anni, a partire dalla cassa integrazione, molti hanno via via scelto di andarsene volontariamente. Dei 33 rimasti, e ora licenziati, 22 lavoravano nella sede viterbese di via Garbini, gli altri 11 era impiegati nelle filiali delle tre regioni.

Il licenziamento collettivo dei dipendenti ha di fatto impedito la richiesta degli ammortizzatori sociali, per cui la sola strada percorribile resta l’accesso alla Naspi.

Aquilanti spa verso il fallimento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.