Viterbo, Santa Rosa. Alberghi e bed and breakfast esauriti. “Ma è ancora turismo mordi e fuggi”

Bed&breakfast e alberghi della città esauriti per la festa di Santa Rosa. In quella che è la settimana più importante dell’anno - che culminerà con il Trasporto di sabato 3 e la fiera di domenica 4 settembre -, nelle strutture ricettive del capoluogo non si trova più una stanza libera.

“C’è il pienone - sottolinea Valter Labate, presidente dell’Associazione Stay in Tuscia, che racchiude 40 b&b nel centro storico della città -. I 200 posti letto a disposizione sono andati praticamente a ruba. Se è rimasto ancora qualcosa terminerà sicuramente nelle prossime ore, anche se i proprietari tendono ad accettare una permanenza minima di due notti”. Sold out anche i circa 850 posti letto degli alberghi, una quindicina, tra città e periferia, contando anche le strutture termali lungo la Tuscanese.

“La richiesta è altissima - interviene Pier Luca Balletti, presidente di Federalberghi Viterbo -, e conferma il trend di crescita del turismo nella città e nel resto della provincia che si era già registrato prima del Covid, con l’aumento del 35% delle presenze e del 15% degli arrivi, per una permanenza media che si attesta sui 3,9 giorni”.

E ancora però un turismo mordi e fuggi, con visite lampo di 3-4 giorni provenienti da altre parti d’Italia. “I turisti stranieri sono pochi - prosegue Valter Labate -. Questo accade, secondo me, in quanto l’inserimento di Santa Rosa nelle feste delle grandi macchine a spalla, patrimonio dell’Unesco, non è ancora decollata a livello internazionale lasciando lontani tanti turisti da tutta Europa”.

